В сборной Украины по футболу вспышка коронавируса перед ответственным матчем со Швейцарией. 16 ноября власть в Швейцарии позволила украинской команде провести тренировку.

Как информирует сайт УАФ, от местной власти Люцерна, где состоится игра, и организаторов матча Лиги наций УЕФА поступило подтверждение, что сборная Украины может готовиться к предматчевой тренировке.

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Предматчевая тренировка начнется 16 ноября в 19:00 по киевскому времени.

Важно! Украинские футболисты должны прибыть на стадион "Свисспорарена" уже переодетыми в тренировочную форму и со своими бутсами в руках.

Обычно футболисты готовятся к официальной тренировки, переодеваясь в раздевалке стадиона. На этот раз они только наденут свои бутсы перед газоном и начнут разминку, а затем и предигровое занятие.

В Украинской ассоциации футбола отметили, что в лагере "сине-желтых" будет проведено дополнительное ПЦР-тестирование, после которого будет принято окончательное решение о проведении матча.

Также сообщается, что Сергей Булеца, Александр Назаренко и Георгий Судаков, которые были вызваны в команду, получили отрицательные результаты тестов на COVID-19.