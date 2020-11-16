С жестким ограничением: сборной Украины позволили провести тренировку
В сборной Украины по футболу вспышка коронавируса перед ответственным матчем со Швейцарией. 16 ноября власть в Швейцарии позволила украинской команде провести тренировку.
Как информирует сайт УАФ, от местной власти Люцерна, где состоится игра, и организаторов матча Лиги наций УЕФА поступило подтверждение, что сборная Украины может готовиться к предматчевой тренировке.
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Предматчевая тренировка начнется 16 ноября в 19:00 по киевскому времени.
Обычно футболисты готовятся к официальной тренировки, переодеваясь в раздевалке стадиона. На этот раз они только наденут свои бутсы перед газоном и начнут разминку, а затем и предигровое занятие.
В Украинской ассоциации футбола отметили, что в лагере "сине-желтых" будет проведено дополнительное ПЦР-тестирование, после которого будет принято окончательное решение о проведении матча.
Также сообщается, что Сергей Булеца, Александр Назаренко и Георгий Судаков, которые были вызваны в команду, получили отрицательные результаты тестов на COVID-19.
Что известно о матче Швейцария – Украина?Игра должна состояться 17 ноября во Люцерне. Начало в 21:45. Однако в сборной Украины трое игроков сдали положительные тесты на коронавирус. Власти Швейцарии после повторного тестирования украинской сборной примет решение, состоится ли игра. Украина и Швейцария должны определить, кто останется в дивизионе A.
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