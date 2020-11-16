У збірній України знову COVID-19: перед матчем зі Швейцарією троє хворих
Коронавірус продовжує атакувати збірну України з футболу перед вирішальним поєдинком зі Швейцарією у Лізі націй. В українській команді виявлено трьох інфікованих.
Як інформує сайт Української асоціації футболу, позитивні тести здали Євген Макаренко, Дмитро Різник та Едуард Соболь.
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У цих футболістів COVID-19 був виявлений після додаткового дослідження. Троє футболістів зараз ізольовані у своїх готельних номерах.
Збірна України очікує рішення місцевої влади щодо можливості проведення матчу 17 листопада.
Спалах коронавірусу в збірній України
Раніше у збірній України виявили спалах коронавірусу. Перед матчем проти Німеччини в команді було п'ять позитивних результатів на COVID-19.
Зокрема, коронавірус виявили у футболістів: Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Віктора Коваленка і Сергія Сидорчука, а також менеджера збірної Вадима Комардіна.
15 листопада Коваленко полетів до України літаком, організованим УАФ. У свою чергу, Циганков, Сидорчук І Комардін полетіли до Києва на спеціальному чартері, який організувало "Динамо". Ярмоленко відправився в Лондон, а питання його повернення взяв на себе клуб українця "Вест Хем".
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