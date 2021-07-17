Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що Ярмоленко погодився на перехід у Фенербахче, а його зарплата складе 3 мільйони євро на рік – вдвічі менше, ніж він заробляє у Вест Хемі.

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Агент капітана збірної України Вадим Шаблій спростував перехід футболіста у турецький гранд. Окрім того, він повідомив, що наразі взагалі не веде переговорів з турецькими клубами.

Зазначимо, що минулий сезон для Андрія був не надто вдалим, через травму він взяв участь в 24 матчах, в яких забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.

На Євро-2020 Ярмоленко забив 2 голи та віддав одну результативну передачу.