Ранее турецкие СМИ сообщали, что Ярмоленко согласился на переход в Фенербахче, а его зарплата составит 3 миллиона евро в год – вдвое меньше, чем он зарабатывает в Вест Хэме.

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Агент капитана сборной Украины Вадим Шаблий опроверг переход футболиста в турецкий гранд. Кроме того, он сообщил, что сейчас вообще не ведет переговоров с турецкими клубами.

Отметим, что прошлый сезон для Андрея был не слишком удачным, из-за травмы он принял участие в 24 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

На Евро-2020 Ярмоленко забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.