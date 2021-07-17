Оголошено список 80-ти молодих виконавців, які претендують на звання Golden Boy-2021. В ньому знайшлося місце і для українських гравців – голкіпера Анатолія Трубіна та захисника Іллі Забарного.

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Спочатку у списку було 100 виконавців, але 20 "відсіяли" після першого раунду. На звання претендують гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Проголосувати за Трубіна або Забарного можна за посиланням.

Ім'я переможця оголосять 15 жовтня на гала-концерті в Турині. Минулого року нагороду завоював форвард Борусії Дортмунд Ерлінг Холанд.