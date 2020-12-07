У понеділок, 7 грудня, відбудеться жеребкування кваліфікації Чемпіонату світу-2022.

Коли та де

Жеребкування Європейської кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 відбудеться 7 грудня у швейцарському Цюріху і розпочнеться о 19:00. Трансляцію дивіться на "UA:Перший".

До речі Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна

Склад кошиків

Посів проведено згідно з рейтингом ФІФА, який було опубліковано 26 листопада. Десять команд з найвищим рейтингом поміщені в кошик 1, другі десять – в кошик 2, і так далі. У шостому кошику п'ять збірних.

Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина, Нідерланди

Кошик 2: Швейцарія, Уельс, Польща, Швеція, Австрія, Україна, Сербія, Туреччина, Словаччина, Румунія

Кошик 3: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія, Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція, Фінляндія

Кошик 4: Боснія і Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Люксембург

Кошик 5: Вірменія, Кіпр, Фарерські острови, Азербайджан, Естонія, Косово, Казахстан, Литва, Латвія, Андорра

Кошик 6: Мальта, Молдова, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино

Експрес-аналіз кошиків

Очевидно, що найбільш бажаним для нас варіантом з першого кошику, є збірна Данії. Також відзначаємо наявність серед когорти найсильніших збірну Нідерландів, з якою зіграємо на майбутньому Євро. Зрештою, після загартовування Дивізіоном А Ліги націй, хлопцям Андрія Шевченка нічого боятися.

Разом із нами у другому кошику перебуває збірна Швейцарії – вендету доведеться відкласти. Однак надія на перегравання скандального матчу все ще є і ми з нетерпінням чекатимемо на результати апеляції УАФ.

Скотилася у третій кошик збірна Росії – все завдяки проваленій кінцівці Ліги націй, зокрема, поразці сербам. Кошиком нижче бачимо збірну Північної Македонії, з якою змагатимемося на Євро. Крім неї, міцних горішків, що можуть створити проблеми, теж вистачає. У двох нижніх кошиках скромні суперники, серед яких потенційно неприємними є вірмени.

Як відбуватиметься жеребкування

Команди поділять на десять груп по п'ять або шість збірних. Чотири учасники фінальної стадії Ліги націй УЄФА-2021 (Бельгія, Іспанія, Італія, Франція) потраплять до груп з п'ятьма командами. Десять переможців груп вийдуть у фінальну стадію ЧС-2022 напряму.

Команди, які діставатимуть з чаші, вирушать у групи в алфавітному порядку від А до J (перша команда з кожної корзини опиниться в групі А, друга – в групі В, і так далі). У разі обмежень, про які йтиметься нижче, команда, яка не може опинитися в групі з тим чи іншим суперником, потрапить в наступну можливу групу в алфавітному порядку.

Не гратимуть між собою

Згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, наступні команди не можуть потрапити в одну групу:

Азербайджан і Вірменія

Гібралтар та Іспанія

Косово та Боснія і Герцеговина

Косово та Росія

Косово та Сербія

Росія та Україна

Також складено список з десяти країн, де взимку можливі суворі погодні умови. Вирішено, що в одну групу не можуть потрапити більше двох таких збірних: Білорусь, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Росія, Україна, Фарерські острови, Фінляндія та Естонія.

Крім того, є 20 пар команд, яким доведеться подолати велику відстань для зустрічі один з одним. Для того, щоб усі перебували в рівних умовах, в кожній групі може бути не більше однієї такої пари:. Нашої збірної у цьому списку немає.

Хто виходить далі

Десять переможців груп виходять у фінальну стадію ЧС-2022, яка відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Десять володарів других місць у березні 2022 року візьмуть участь в стикових матчах разом із двома найкращими переможцями груп Ліги націй УЄФА-2020/21, які ще не вийшли на Чемпіонат світу через Європейську кваліфікацію і не заробили у ній путівку в "стики". Дванадцять команд будуть поділені на три шляхи, в кожному пройдуть півфінал і фінал з одного матчу. Три переможця "стиків" вийдуть у фінальну стадію.

Дати Європейської кваліфікації

Тур 1: 24-25 березня 2021 року

Тур 2: 27-28 березня 2021 року

Тур 3: 30-31 березня 2021 року

Тур 4: 1-2 вересня 2021 року

Тур 5: 4-5 вересня 2021 року

Тур 6: 7-8 вересня 2021 року

Тур 7: 8-9 жовтня 2021 року

Тур 8: 11-12 жовтня 2021 року

Тур 9: 11-13 листопада 2021 року

Тур 10: 14-16 жовтня 2021 року

Стикові матчі: 24, 25, 28, 29 березня 2022 року

Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина, Нідерланди Кошик 2: Швейцарія, Уельс, Польща, Швеція, Австрія, Україна, Сербія, Туреччина, Словаччина, Румунія Кошик 3: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія, Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція, Фінляндія Кошик 4: Боснія і Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Люксембург Кошик 5: Вірменія, Кіпр, Фарери, Азербайджан, Естонія, Казахстан, Косово, Литва, Латвія, Андорра Кошик 6: Мальта, Молдова, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино

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Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина, Нідерланди Кошик 2: Швейцарія, Уельс, Польща, Швеція, Австрія, Україна, Сербія, Туреччина, Словаччина, Румунія Кошик 3: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія, Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція, Фінляндія Кошик 4: Боснія і Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Люксембург Кошик 5: Вірменія, Кіпр, Фарери, Азербайджан, Естонія, Казахстан, Косово, Литва, Латвія, Андорра Кошик 6: Мальта, Молдова, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино

https://football24.ua/chs2022_tag51569/

https://football24.ua/liga_chempioniv_tag50824/

https://football24.ua/svit_tag36/ https://football24.ua/chs2022_tag51569/https://football24.ua/liga_chempioniv_tag50824/https://football24.ua/svit_tag36/

Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина, Нідерланди Кошик 2: Швейцарія, Уельс, Польща, Швеція, Австрія, Україна, Сербія, Туреччина, Словаччина, Румунія Кошик 3: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія, Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція, Фінляндія Кошик 4: Боснія і Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Люксембург Кошик 5: Вірменія, Кіпр, Фарери, Азербайджан, Естонія, Казахстан, Косово, Литва, Латвія, Андорра Кошик 6: Мальта, Молдова, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино

https://football24.ua/chs2022_tag51569/

https://football24.ua/liga_chempioniv_tag50824/

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