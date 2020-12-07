В понедельник, 7 декабря, состоится жеребьевка квалификации чемпионата мира-2022.

Когда и где

Жеребьевка Европейской квалификации к Чемпионату мира-2022 состоится 7 декабря в швейцарском Цюрихе и начнется в 19:00. Трансляцию смотрите на "UA: Первый".

Кстати Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина

Состав корзин

Посев проведен согласно рейтингу ФИФА, который был опубликован 26 ноября. Десять команд с наивысшим рейтингом помещены в корзину 1, вторые десять – в корзину 2, и так далее. В шестой корзине пять сборных.

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург

Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино

Э кспресс-анализ корзин

Очевидно, что наиболее желательным для нас вариантом из первой корзины, является сборная Дании. Также отмечаем наличие среди когорты сильнейших сборную Нидерландов, с которой сыграем на предстоящем Евро. В конце концов, после закаливания Дивизионом А Лиги наций, ребятам Андрея Шевченко нечего бояться.

Вместе с нами во второй корзине находится сборная Швейцарии – вендетту придется отложить. Во всяком случае надежда на переигровку скандального матча все еще есть и мы с нетерпением будем ждать результатов апелляции УАФ.

Скатилась в третью корзину сборная России – все благодаря проваленной концовке Лиги наций, в частности, поражению сербам. Корзиной ниже видим сборную Северной Македонии, с которой встретимся на Евро. Кроме нее, крепких орешков, которые могут создать проблемы, тоже хватает. В двух нижних корзинах скромные соперники, среди которых потенциально неприятными являются армяне.

Как будет проходить жеребьевка

Команды разделят на десять групп по пять или шесть сборных. Четыре участника финальной стадии Лиги наций УЕФА 2021 (Бельгия, Испания, Италия, Франция) попадут в группы с пятью командами. Десять победителей групп выйдут в финальную стадию ЧМ-2022 напрямую. Команды, которые будут доставать из чаши, отправятся в группы в алфавитном порядке от А до J (первая команда из каждой корзины окажется в группе А, вторая – в группе В, и так далее).

В случае ограничений, о которых речь пойдет ниже, команда, которая не может оказаться в группе с тем или иным соперником, попадет в следующую возможную группу в алфавитном порядке.

Не с ы грают между собой

Согласно решению исполнительного комитета УЕФА, следующие команды не могут попасть в одну группу:

Азербайджан и Армения

Гибралтар и Испания

Косово и Босния и Герцеговина

Косово и Россия

Косово и Сербия

Россия и Украина

Также составлен список из десяти стран, где зимой возможные суровые погодные условия. Решено, что в одну группу не могут попасть более двух таких сборных: Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина, Фарерские острова, Финляндия и Эстония.

Кроме того, есть 20 пар команд, которым предстоит преодолеть большое расстояние для встречи друг с другом. Для того, чтобы все находились в равных условиях, в каждой группе может быть не более одной такой пары. Нашей сборной в этом списке нет.

Кто проходит дальше

Десять победителей групп выходят в финальную стадию ЧМ-2022, которая состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Десять обладателей вторых мест в марте 2022 года примут участие в стыковых матчах вместе с двумя лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА 2020/21, которые еще не вышли на Чемпионат мира через Европейскую квалификацию и не заработали в ней путевку в "стыки".

Двенадцать команд будут разделены на три пути, в каждом пройдут полуфинал и финал из одного матча. Три победителя "стыков" выйдут в финальную стадию.

Даты Европейской квалификации

Тур 1: 24-25 марта 2021 года

Тур 2: 27-28 марта 2021 года

Тур 3: 30-31 марта 2021 года

Тур 4: 1-2 сентября 2021 года

Тур 5: 4-5 сентября 2021 года

Тур 6: 7-8 сентября 2021 года

Тур 7: 8-9 октября 2021 года

Тур 8: 11-12 октября 2021 года

Тур 9: 11-13 ноября 2021 года

Тур 10: 14-16 октября 2021 года

Стыковые матчи: 24, 25, 28, 29 марта 2022 года

Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина, Нідерланди Кошик 2: Швейцарія, Уельс, Польща, Швеція, Австрія, Україна, Сербія, Туреччина, Словаччина, Румунія Кошик 3: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія, Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція, Фінляндія Кошик 4: Боснія і Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Люксембург Кошик 5: Вірменія, Кіпр, Фарери, Азербайджан, Естонія, Казахстан, Косово, Литва, Латвія, Андорра Кошик 6: Мальта, Молдова, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино

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Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина, Нідерланди Кошик 2: Швейцарія, Уельс, Польща, Швеція, Австрія, Україна, Сербія, Туреччина, Словаччина, Румунія Кошик 3: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія, Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція, Фінляндія Кошик 4: Боснія і Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Люксембург Кошик 5: Вірменія, Кіпр, Фарери, Азербайджан, Естонія, Казахстан, Косово, Литва, Латвія, Андорра Кошик 6: Мальта, Молдова, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино

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Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, Данія, Німеччина, Нідерланди Кошик 2: Швейцарія, Уельс, Польща, Швеція, Австрія, Україна, Сербія, Туреччина, Словаччина, Румунія Кошик 3: Росія, Угорщина, Ірландія, Чехія, Норвегія, Північна Ірландія, Ісландія, Шотландія, Греція, Фінляндія Кошик 4: Боснія і Герцеговина, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Ізраїль, Білорусь, Грузія, Люксембург Кошик 5: Вірменія, Кіпр, Фарери, Азербайджан, Естонія, Казахстан, Косово, Литва, Латвія, Андорра Кошик 6: Мальта, Молдова, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино

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