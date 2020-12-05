В оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА після чергового туру єврокубків Україна займає 12-у сходинку.

Відбувся 5-й тур кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів та Ліги Європи. За його підсумками, в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна розташувалася на 12-му місці.

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Шахтар та Зоря обіграли Реал та Лестер, а от київське Динамо на стадії групового етапу не змогло принести в національну скарбничку жодного залікового пункту. Загалом українські команди у поточному сезоні єврокубків заробили 24 очки, що трансформується в таблиці УЄФА в 4,8 бала (24 очка ділимо на 5 клубів).

Зазначимо, що 12 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, на якому ми перебуваємо, має квоту в єврокубках на літо 2022 роки для 5 клубів:

Ліга чемпіонів – два клуби: один - у другому кваліфікаційному, один - в плей-офф раунді;

Ліга Європи – один клуб в плей-офф раунді;

Ліга конференцій – два клуби: один – у другому кваліфікаційному, один – в третьому кваліфікаційному раунді.