Четвертий ігровий день Ліги Європи УЄФА виявився не особливо вдалим для гравців збірної України.

Ключовим епізодом у протистоянні АЕКа та Зорі стало вилучення українського легіонера господарів Євгена Шахова. Наприкінці першого та на початку другого таймів збірник отримав дві жовті картки і залишив команду у меншості практично на всю другу половину зустрічі. Зоря цим ідеально скористалася і помстилася за домашню поразку. Підопічні Віктора Скрипника відвантажили три голи у ворота греків і тріумфували – 3:0.

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Весь матч за луганців провів Микита Шевченко, який отримував вже кілька викликів до національної збірної України (у тому числі, нещодавно від Андрія Шевченка), проте так і не дебютував. В Афінах воротар зіграв безпомилково і додав впевненості партнерам. Востаннє Зоря не пропускала у єврокубках ще у серпні минулого року – тоді Шевченко зберіг ворота "сухими" у двобої з софійським ЦСКА.

Продовжує чекати свого шансу Євген Чеберко. Український захисник перебрався в ЛАСК влітку, проте на даний момент не має, чим похвалитися. Лише 70 хвилин у всіх турнірах. Усі чотири матчі Ліги Європи Чеберко провів на лаві запасних. Цього разу австрійці програли Антверпену 0:2. Майже увесь другий тайм ЛАСК грав у меншості через вилучення Гернота Траунера, колеги Чеберка по обороні.

Невдало завершилися матчі і для інших українців. Познанський Лех Богдана Бутка (90 хвилин) та Василя Кравця (26 хвилин) поступився Стандарду 1:2. Слован Тараса Качараби (90 хвилин) зазнав поразки від Хоффенхайма (0:2). З аналогічним рахунком Гент Романа Безуса програв Црвені Звезді. Кандидат у збірну України відіграв усі 90 хвилин.