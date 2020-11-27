Четвертый игровой день Лиги Европы УЕФА оказался не особенно удачным для игроков сборной Украины.

Ключевым эпизодом в противостоянии АЕКа и Зари стало удаление украинского легионера хозяев Евгения Шахова. В конце первого и в начале второго таймов сборник получил две желтые карточки и оставил команду в меньшинстве практически на всю вторую половину встречи. Заря этим идеально воспользовалась и отомстила за домашнее поражение. Подопечные Виктора Скрипника отгрузили три гола в ворота греков – 3:0.

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Весь матч за луганчан провел Никита Шевченко, который получал уже несколько вызовов в сборную Украины (в том числе, недавно от Андрея Шевченко), однако так и не дебютировал. В Афинах вратарь сыграл безошибочно и добавил уверенности партнерам. Последний раз Заря не пропускала в еврокубках еще в августе прошлого года – тогда Шевченко сохранил ворота "сухими" в поединке с софийским ЦСКА.

Продолжает ждать своего шанса Евгений Чеберко. Украинский защитник перебрался в ЛАСК летом, однако на данный момент ему нечем похвастаться. Только 70 минут во всех турнирах. Все четыре матча Лиги Европы Чеберко провел на скамейке запасных. На этот раз австрийцы проиграли Антверпену 0:2. Почти весь второй тайм ЛАСК играл в меньшинстве после удаления Гернота Траунера, коллеги Чеберко по обороне.



Неудачно завершились матчи и для других украинцев. Познанский Лех Богдана Бутко (90 минут) и Василия Кравца (26 минут) уступил Стандарду 1:2. Слован Тараса Качарабы (90 минут) потерпел поражение от Хоффенхайма (0:2). С аналогичным счетом Гент Романа Безуса проиграл Црвене Звезде. Кандидат в сборную Украины сыграл все 90 минут.