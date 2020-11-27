Нападник бельгійського Гента та збірної України Роман Яремчук може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Головний тренер турецького Галатасарая Фатіх Терім всерйоз зацікавився послугами українського нападника Романа Яремчука, стверджує видання A Spor.

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Боси турецького гранда вже сконтактували з агентом Крістофом Енроте, зв'язки якого можуть посприяти підписанню 25-річного Яремчука.

Зазначимо, що цього літа Роман заявляв про бажання змінити клуб, але керівництво Гента не захотіло прощатися з футболістом.

В поточному сезоні бельгійського чемпіонату Яремчук записав на свій рахунок 7 голів та 2 асисти у 10 матчах.