Українська асоціація футболу та бренд "Львівське" домовилися про співпрацю.

Бренд "Львівське" з січня 2021 року став національним спонсором збірної команди України з футболу, повідомляє УАФ.

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За словами президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, у період важких випробувань пандемією було важливо заручитися підтримкою.

"Ми раді початку співпраці з брендом "Львівське". 2021 рік – це важливий рік для нашої команди, адже збірна буде грати у фінальній частині Євро-2020. Це повинна бути потужна колаборація. Ми готові до активної співпраці та в очікуванні реалізації спільних масштабних проектів", – сказав він.