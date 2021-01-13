Украинская ассоциация футбола и бренд "Львовское" договорились о сотрудничестве.

Бренд «Львовское» с января 2021 стал национальным спонсором сборной команды Украины по футболу, сообщает УАФ.

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По словам президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, в период тяжелых испытаний пандемией было важно заручиться поддержкой.

"Мы рады началу сотрудничества с брендом "Львовское". 2021 – это важный год для нашей команды, ведь сборная будет играть в финальной части Евро-2020. Это должна быть мощная коллаборация. Мы готовы к активному сотрудничеству и в ожидании реализации совместных масштабных проектов", – сказал он.