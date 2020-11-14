Стали відомі результати додаткових ПЛР-тестів, узятих у гравців, тренерів та представників медичного й технічного штабу збірної України, які перебуватимуть у роздягальні та на лавках біля поля.

За інформацією офіційного сайту УАФ, всі 35 тестів дали негативний результат.

Отже, 20 гравців, які перебувають у заявці, можуть брати участь у матчі Ліги націй Німеччина – Україна. Гра розпочнеться, як і було заплановано, о 21:45 за київським часом.

До теми Німеччина здала тести на COVID-19 перед матчем з Україною: результати

Як відомо, раніше департамент охорони здоров’я Лейпцига дозволив проведення зустрічі з єдиним зауваженням – до отримання результатів додаткових ПЛР-тестів від української делегації.

Спалах коронавірусу в збірній України

У збірній України виявили спалах коронавірусу. Перед матчем проти Німеччини в команді п'ять позитивних результатів на COVID-19, пише 24 канал.

Зокрема, коронавірус виявили у футболістів: Андрія Ярмоленка, Віктора Циганкова, Віктора Коваленка і Сергія Сидорчука, а також менеджера збірної Вадима Комардіна.

Футболісти, в яких виявлено коронавірус, залишилися на самоізоляції у своїх готельних покоях. Решта команди виїхала на передматчеве тренування на "РБ Арені", яке розпочалося із 15-хвилинним запізненням.