Стали известны результаты дополнительных ПЦР-тестов, взятых у игроков, тренеров и представителей медицинского технического штаба сборной Украины, которые будут находиться в раздевалке и на скамейках возле поля.

По информации официального сайта УАФ, все 35 тестов дали отрицательный результат.

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Итак, 20 игроков, которые находятся в заявке, могут участвовать в матче Лиги наций Германия – Украина. Игра начнется, как и было запланировано, в 21:45 по киевскому времени.

Как известно, ранее департамент здравоохранения Лейпцига разрешил проведение встречи с единственным замечанием – до получения результатов дополнительных ПЦР-тестов от украинской делегации.

Вспышка коронавируса в сборной Украины

В сборной Украины обнаружили вспышку коронавируса. Перед матчем против Германии в команде пять положительных результатов на COVID-19, пишет 24 канал.

В частности, коронавирус обнаружили у футболистов: Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорова, а также менеджера сборной Вадима Комардина.

Футболисты, в которых обнаружен коронавирус, остались на самоизоляции в своих гостиничных комнатах. Остальная команда выехала на предматчевую тренировку на "СБ Арене", которая началась с 15-минутным опозданием.