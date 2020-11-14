Збірна України з футболу у суботу, 14 листопада, проведе матч 5-го туру Ліги націй-2020 проти команди Німеччини. Текстову онлайн-трансляцію матчу в німецькому Лейпцизі проведе Збірна 24.

Матч Ліги націй Німеччина – Україна розпочнеться о 21:45. Про це повідомляє 24 канал.

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Збірна України перед грою з Німеччиною має кадрові проблеми. Через COVID-19 до гри готувалися всього 20 футболістів.

13 листопада збірна України втратила чотирьох гравців:

Андрія Ярмоленка

Віктора Циганкова

Сергія Сидорчука

Віктора Коваленка.

У Німеччини також кадрові проблеми. Через дискваліфікацію гру пропускає Тоні Кроос. Окрім того, поєдинок пропустять:

Лукас Клостерманн

Юліан Дракслер

Суат Сердар

Емре Джан

Кай Гаверц

Шляхи команд перетиналися сім разів. У чотирьох офіційних зустрічах Німеччина святкувала перемогу. Ще два офіційні поєдинки завершилися нічиєю.

Німеччина та Україна ділять друге місце в групі. Перемога дозволить кожній збірній поборотися за перше місце в групі з Іспанією. Якщо ж гра завершиться нічиєю, а Іспанія переможе Швейцарію, то "червона фурія" виграє групу.

Німеччина – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй