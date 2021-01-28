Жереб подарував в суперники команді Руслана Ротаня збірні Франції та Північної Македонії – з дорослими командами цих країн незабаром зіграє національна збірна України.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування відбірного турніру Євро-2023 (U-21), участь у якому зможуть брати гравці, народжені не раніше 1 січня 2000 року.

Джерело: УАФ

Збірна України потрапила у групу H. Команда Руслана Ротаня зіграє проти збірних Франції, Сербії, Північної Македонії, Фарерських островів та Вірменії.

Під час жеребкування 53 команди було розділено на дев'ять груп (у восьми з них – по шість збірних і в одній – п'ять).

У фінальній частині молодіжного Євро-2023 зіграють 16 учасників. Окрім господарів турніру, Румунії та Грузії, туди потраплять ще 14 збірних, які приєднаються до них за результатами відбору: дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плей-офф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Відбірний турнір триватиме з березня 2021 року по червень 2022 року. Плей-оф відбудеться у вересні 2022 року. Безпосередньо фінальний турнір пройде у червні-липні 2023 року.

Нагадаємо, що у відборі на Євро-2021 підопічні Руслана Ротаня фінішували на третій сходинці слідом за збірними Данії та Румунії, тому пропустять континентальну першість.

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