Євро-2020: УЄФА офіційно назвав міста проведення турніру
Європейський футбольний союз оголосив , які міста приймуть Євро-2020 та чи пустять на стадіони вболівальників.
Джерело: УЄФА
УЄФА провів зустріч із представниками країн-господарів Євро-2020. Футбольний союз підтвердив проведення турніру за попереднім планом.
Цікаво Збірна України зіграє товариський матч з Болгарією
Відтак, Євро-2020 пройде у 12 містах:
- Рим
- Баку
- Санкт-Петербург
- Копенгаген
- Амстердам
- Бухарест
- Лондон
- Глазго
- Більбао
- Дублін
- Мюнхен
- Будапешт
Що стосується питання присутності глядачів на матчах, то засідання про це рішення відбудеться у березні-квітні.
"Я оптимістично налаштований щодо того, що з наближенням турніру ситуація з коронавірусом, скоріше за все, сильно зміниться. Тому, важливо, щоб в організаторів було якомога більше часу, щоб мати чітку картину того, як ситуація виглядатиме у червні та липні", – заявив президент УЄФА Александер Чеферін.
Поділитися новиною