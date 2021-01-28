Жребий подарил в соперники команде Руслана Ротаня сборные Франции и Северной Македонии – со взрослыми командами этих стран вскоре сыграет национальная сборная Украины.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2023 (U-21), участие в котором смогут принять игроки, родившиеся не ранее 1 января 2000 года.

Источник: УАФ

Сборная Украины попала в группу H. Команда Руслана Ротаня сыграет против сборных Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Во время жеребьевки 53 команды были разделены на девять групп (в восьми из них – по шесть сборных и в одной – пять).

В финальной части молодежного Евро-2023 сыграют 16 участников. Кроме хозяев турнира, Румынии и Грузии, туда попадут еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора: девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Отборочный турнир пройдет с марта 2021 по июнь 2022 года. Плей-офф состоится в сентябре 2022 года. Непосредственно финальный турнир пройдет в июне-июле 2023 года.

Напомним, что в отборе на Евро-2021 подопечные Руслана Ротаня финишировали на третьем месте следом за сборными Дании и Румынии, и пропустят континентальное первенство.

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