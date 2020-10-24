Збірна України 11 листопада проведе товариський матч проти збірної Польщі. Польська сторона вже оголосила список гравців, які готуватимуться до цього матчу.

Головний тренер збірної Польщі Єжи Бженчек викликав до розташування збірної одразу 28 футболістів. Адже після матчу проти України, на поляків очікує ще два матчі в Лізі націй – проти Італії (15 листопада) та Нідерландів (18 листопада). Нагадаємо, що Нідерланди – суперник збірної України.

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При цьому на цей збір викликано одразу чотирьох воротарів. А півзахисник Роберт Гумни після матчу проти України відправиться до розташування молодіжної збірної Польщі.

Склад збірної Польщі

Воротарі: Бартоломей Дронговський ("Фіорентина", Італія), Лукаш Фабьянський ("Вест Хем", Англія), Лукаш Скорупський ("Болонья", Італія), Войцех Щенсни ("Ювентус", Італія).

Захисники: Ян Беднарек ("Саутгемптон", Англія), Бартош Берешінський ("Сампдорія", Італія), Павєл Бохневич ("Гурник"), Каміл Глік ("Беневенто", Італія), Томаш Кендзьора ("Динамо", Україна), Аркадіуш Рєка ("Кротоне", Італія), Мацей Рибус ("Локомотив", Росія), Себастіян Валюкевич ("Кальярі", Італія), Роберт Гумни ("Аугсбург", Німеччина).

Півзахисники: Яцек Гуральський ("Кайрат", Казахстан), Каміль Гросицький ("Вест Бромвіч", Англія), Каміль Юзвяк, Якуб Модер, Якуб Камінський (усі — "Лех"), Міхал Карбовнік ("Легія"), Даміан Кьондзер ("Динамо", Хорватія), Матеуш Кліх ("Лідс", Англія), Гжегож Криховяк ("Локомотив", Росія), Кароль Лінетті ("Сампдорія", Італія), Себастіян Шиманський ("Динамо", Росія), Петр Зелінський ("Наполі", Італія).

Нападники: Роберт Левандовський ("Баварія", Німеччина), Аркадіуш Мілік ("Наполі", Італія), Кшиштоф Пьонтек ("Герта", Німеччина).

POWOŁANIA REPREZENTACJI POLSKI

Selekcjoner Jerzy Brzęczek powołał zawodników z polskich i zagranicznych klubów na listopadowe mecze z:

Ukrainą (11.11.2020, 20:45)

Włochami (15.11.2020, 20:45)

Holandią (18.11.2020, 20:45) pic.twitter.com/rEZ8AfLjHt — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 23, 2020

Відзначимо присутність серед викликаних гравців захисника київського "Динамо" Томаша Кендзьори.

Нагадаємо, що товариський поєдинок між збірними Польщі та України відбудеться 11 листопада в Хожуві на Сілезькому стадіоні (початок – о 21.45).