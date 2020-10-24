Сборная Украины 11 ноября проведет товарищеский матч против сборной Польши. Польская сторона уже огласила список игроков, которые будут готовиться к этому матчу.

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек вызвал в расположение сборной сразу 28 футболистов. Ведь после матча против Украины, поляков ожидает еще два матча в Лиге наций – против Италии (15 ноября) и Нидерландов (18 ноября). Напомним, что Нидерланды – соперник сборной Украины.

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При этом на этот сбор вызваны сразу четыре вратаря. А полузащитник Роберт Гумни после матча против Украины отправится в расположение молодежной сборной Польши.

Состав сборной Польши

Вратари: Бартломей Дронговский ("Фиорентина", Италия), Лукаш Фабьяньский ("Вест Хэм", Англия), Лукаш Скорупский ("Болонья", Италия), Войцех Щенсны ("Ювентус", Италия).

Защитники: Ян Беднарек ("Саутгемптон", Англия), Бартош Берешиньский ("Сампдория", Италия), Павел Бохневич ("Гурник"), Камиль Глик ("Беневенто", Италия), Томаш Кендзёра ("Динамо", Украина), Аркадиуш Река ("Кротоне", Италия), Мацей Рыбус ("Локомотив", Россия), Себастьян Валюкевич ("Кальяри", Италия), Роберт Гумни ("Аугсбург", Германия).

Полузащитники: Яцек Гуральский ("Кайрат", Казахстан), Камиль Гросицкий ("Вест Бромвич", Англия), Камиль Юзвяк, Якуб Модер, Якуб Каминский (все – "Лех"), Михал Карбовник ("Легия"), Дамиан Кендзер ("Динамо", Хорватия), Матеуш Клих ("Лидс", Англия), Гжегож Крыховяк ("Локомотив", Россия), Кароль Линетти ("Сампдория", Италия), Себастьян Шиманьский ("Динамо", Россия), Петр Зелинский ("Наполи", Италия).

Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария", Германия), Аркадиуш Милик ("Наполи", Италия), Кшиштоф Пёнтек ("Герта", Германия).

POWOŁANIA REPREZENTACJI POLSKI

Selekcjoner Jerzy Brzęczek powołał zawodników z polskich i zagranicznych klubów na listopadowe mecze z:

Ukrainą (11.11.2020, 20:45)

Włochami (15.11.2020, 20:45)

Holandią (18.11.2020, 20:45) pic.twitter.com/rEZ8AfLjHt — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 23, 2020

Отметим присутствие среди вызванных игроков защитника киевского "Динамо" Томаша Кендзёры.

Напомним, что товарищеский поединок между сборными Польши и Украины состоится 11 ноября в Хожуве на Силезском стадионе (начало – в 21.45).