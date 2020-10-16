Історична перемога над Іспанією підніме збірну України в рейтингу ФІФА
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22 жовтня ФІФА опублікує свій черговий щомісячний рейтинг національних збірних. Втім, журналісти вже розрахували бали, які отримають команди.
Твітер-аккаунту MisterChip вже зараз відомо розташування команд.
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Україна після матчів з Францією (1:7), Німеччиною (1:2) та Іспанією (1:0) піднялася на одну сходинку і тепер займає в рейтингу 23 позицію, маючи в активі 1539 балів. Серед представників УЄФА наша національна команда п'ятнадцята.
Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи займають наступні місця:
- Нідерланди – 15 (-2);
- Австрія – 25 (+1).
Суперники в Лізі націй займають наступні позиції:
- Іспанія – 6 (+1);
- Німеччина – 14 (0);
- Швейцарія – 15 (+1).
Оновлений рейтинг ФІФА:
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