22 жовтня ФІФА опублікує свій черговий щомісячний рейтинг національних збірних. Втім, журналісти вже розрахували бали, які отримають команди.

Твітер-аккаунту MisterChip вже зараз відомо розташування команд.

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Україна після матчів з Францією (1:7), Німеччиною (1:2) та Іспанією (1:0) піднялася на одну сходинку і тепер займає в рейтингу 23 позицію, маючи в активі 1539 балів. Серед представників УЄФА наша національна команда п'ятнадцята.

Суперники збірної України у фінальному турнірі чемпіонату Європи займають наступні місця:

Нідерланди – 15 (-2);

Австрія – 25 (+1).

Суперники в Лізі націй займають наступні позиції:

Іспанія – 6 (+1);

Німеччина – 14 (0);

Швейцарія – 15 (+1).

Оновлений рейтинг ФІФА: