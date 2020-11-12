Збірна Німеччини отримала кадрове підсилення перед матчем Ліги націй проти України. Поєдинок між Німеччиною та Україною відбудеться у Лейпцизі 14 листопада.

У четвер, 12 листопада, збірна Німеччини повідомила, що табір команди поповнив оборонець "Баварія" Ніклас Зюле.

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Чому Зюле не отримав виклик у збірну

Ключовий центральний оборонець "Баварії" та збірної Німеччини нещодавно здав позитивний тест на коронавірус.

Через це Зюле пропустив поєдинки "Баварії" у Лізі чемпіонів та Бундесліги.

Однак повторний тест Зюле на коронавірусу виявився негативним, про що з радістю інформувала "Баварія".

Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов вирішив довикликати Зюле у національну команду. Таким чином, Зюле зможе зіграти проти України.