Збірна Німеччини підсилилася ключовим оборонцем "Баварії" перед грою з Україною
Збірна Німеччини отримала кадрове підсилення перед матчем Ліги націй проти України. Поєдинок між Німеччиною та Україною відбудеться у Лейпцизі 14 листопада.
У четвер, 12 листопада, збірна Німеччини повідомила, що табір команди поповнив оборонець "Баварія" Ніклас Зюле.
До теми Збірна Німеччини втратила футболіста перед грою з Україною
Чому Зюле не отримав виклик у збірну
Ключовий центральний оборонець "Баварії" та збірної Німеччини нещодавно здав позитивний тест на коронавірус.
Через це Зюле пропустив поєдинки "Баварії" у Лізі чемпіонів та Бундесліги.
Однак повторний тест Зюле на коронавірусу виявився негативним, про що з радістю інформувала "Баварія".
Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов вирішив довикликати Зюле у національну команду. Таким чином, Зюле зможе зіграти проти України.
Поділитися новиною
-
Збірна Німеччини підсилилася ключовим оборонцем "Баварії" перед грою з Україноюсьогодні , 15:55
-
Збірна України заявила склад на гру проти Польщі: Шевченко здивував відсутністю гравця основи11 листопада , 11:09
-
Україна програла Польщі: нереалізований пенальті Ярмоленка, курйозна помилка Луніна – відео11 листопада , 23:35