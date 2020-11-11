Збірна Німеччини з футболу зазнала кадрових втрат перед поєдинком з Україною в Лізі націй. Матч між Німеччиною та Україною відбудеться 14 листопада у Лейпцизі.

Воротар "Хоффенхайма" Олівер Бауманн покинув розташування збірної Німеччини через коронавірус. Про це повідомляє німецька збірна.

До речі Матч Німеччина – Україна розсудить фартовий для українців Овідіу Хацеган

Олівер Бауманн покинув збірну Німеччину у якості профілактичного заходу, адже в "Хоффенхаймі" був зафіксований спалах коронавірусу.

Кадрові проблеми Німеччини

Збірна Німеччини не дорахувалася відразу дев'яти важливих футболістів перед матчами в Лізі націй.

Німецькій збірні не допоможуть Марсель Хальстенберг ("РБ Лейпциг") та Тіло Керер (ПСЖ). Гру проти України пропустить Йозуа Кімміх ("Баварія").

Ще задовго до цього виклик до збірної не отримали:

Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг")

Юліан Дракслер (ПСЖ)

Суат Сердар ("Шальке04")

Емре Джан ("Боруссія", Дортмунд)

Ніклас Зюле ("Баварія")

Кай Гаверц ("Челсі").

Матч проти України через дискваліфікацію пропустить Тоні Кроос.