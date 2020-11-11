Збірна Німеччини втратила футболіста перед грою з Україною
Збірна Німеччини з футболу зазнала кадрових втрат перед поєдинком з Україною в Лізі націй. Матч між Німеччиною та Україною відбудеться 14 листопада у Лейпцизі.
Воротар "Хоффенхайма" Олівер Бауманн покинув розташування збірної Німеччини через коронавірус. Про це повідомляє німецька збірна.
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Олівер Бауманн покинув збірну Німеччину у якості профілактичного заходу, адже в "Хоффенхаймі" був зафіксований спалах коронавірусу.
Кадрові проблеми Німеччини
Збірна Німеччини не дорахувалася відразу дев'яти важливих футболістів перед матчами в Лізі націй.
Німецькій збірні не допоможуть Марсель Хальстенберг ("РБ Лейпциг") та Тіло Керер (ПСЖ). Гру проти України пропустить Йозуа Кімміх ("Баварія").
Ще задовго до цього виклик до збірної не отримали:
- Лукас Клостерманн ("РБ Лейпциг")
- Юліан Дракслер (ПСЖ)
- Суат Сердар ("Шальке04")
- Емре Джан ("Боруссія", Дортмунд)
- Ніклас Зюле ("Баварія")
- Кай Гаверц ("Челсі").
Матч проти України через дискваліфікацію пропустить Тоні Кроос.
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