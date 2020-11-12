Сборная Германии получила кадровое усиление перед матчем Лиги наций против Украины. Поединок между Германией и Украиной состоится в Лейпциге 14 ноября.

В четверг, 12 ноября, сборная Германии сообщила, что лагерь команды пополнил защитник "Бавария" Никлас Зюле.

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Почему Зюле не получил вызов в сборную

Ключевой центральный защитник "Баварии" и сборной Германии недавно сдал положительный тест на коронавирус.

Поэтому Зюле пропустил поединки "Баварии" в Лиге чемпионов и Бундеслиги.

Однако повторный тест Зюле на коронавирус оказался отрицательным, о чем с радостью информировала "Бавария".

Наставник сборной Германии Йоахим Лев решил вызвать Зюле в национальную команду. Таким образом, Зюле сможет сыграть против Украины.