Відтепер з національною командою Ісландії працюватиме наставник "молодіжки" Арнар Відарссон.

Федерація футболу Ісландії (KSI) оголосила ім'я нового головного тренера національної команди. Ним став наставник "молодіжки" Арнар Відарссон, повідомляє офіційний сайт відомства.

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Раніше 42-річний фахівець працював у тренерському штабі бельгійських Брюгге і Локерена, а згодом тренував молодіжну збірну Ісландії.

Новий тренер готуватиме головну збірну Ісландії до відбору ЧС-2022. Команда потрапила в групу J, де боротиметься проти Німеччини, Румунії, Північної Македонії, Вірменії та Ліхтенштейну.

Попереднім тренером ісландців був швед Ерік Хамрен, який покинув пост після невдалої кваліфікації на Євро-2020. Під його керівництвом команда провела 26 матчів, в яких здобула 9 перемог, 5 нічиїх та 12 поразок.