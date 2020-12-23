Отныне с национальной командой Исландии будет работать наставник "молодежки" Арнар Видарссон.

Федерация футбола Исландии (KSI) объявила имя нового главного тренера национальной команды. Им стал наставник "молодежки" Арнар Видарссон, сообщает официальный сайт ведомства.

Интересно Зарплата топ-тренера: президент Ференцвароша рассказал о работе с Ребровым

Ранее 42-летний специалист работал в тренерском штабе бельгийских Брюгге и Локерена, а затем тренировал молодежную сборную Исландии.

Новый тренер будет готовить главную сборную Исландии к отбору ЧМ-2022. Команда попала в группу J, где будет бороться против Германии, Румынии, Северной Македонии, Армении и Лихтенштейна.

Предыдущим тренером исландцев был швед Эрик Хамрен, который покинул пост после неудачной квалификации на Евро-2020. Под его руководством команда провела 26 матчей, в которых одержала 9 побед, 5 ничьих и 12 поражений.