Президент Ференцвароша Габор Кубатов поділився подробицями співпраці з українським тренером Сергієм Ребровом.

За словами Кубатова, він цілком задоволений працею Реброва та сподівається, що український спеціаліст ще довго тренуватиме Ференцварош. Про це президент угорського клубу розповів порталу M4Sport.

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Ребров – фантастичний тренер і дуже непроста людина. У мене теж непростий характер, але якщо хтось хоче чогось досягти в житті, це не буває легко.

Іноді бачу, що людей турбує Ребров. Він міг би бути добрішими, частіше посміхатися, але він цього не робить. Нам цього достатньо. Він вкладає всі свої знання в клуб, ми знайшли один одного. У великому клубі це було б важче реалізувати.

Ребров постійно думає, як провести наступне тренування, якого гравця потрібно перевірити, яку тактику використовувати. Це потрібно цінувати.

У нас хороший контракт з Ребровим. Якщо він і не серед найбільш високооплачуваних тренерів Європи, то точно має зарплату топ-рівня. Він може тут залишатися, тому що заробляє хороші гроші в хорошому клубі і відчуває себе так само.

Ми позначили шість позицій, на які хотіли б підписати футболістів. Три з них постараємося закрити цієї зими", – розповів Кубатов.

Зазначимо, що Ференцварош Реброва покинув єврокубки та продовжує лідирувати в чемпіонаті Угорщини.