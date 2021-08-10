Збірна без тренера перед ключовими матчами: чому Україна сподівається на милість шейхів з Катару

Вчора вся футбольна спільнота чекала, що виконком УАФ назве ім'я нового головного тренера збірної України. Але призначення керманича головної команди країни відклали на четвер. Окрім того, немає впевненості, що навіть 12 серпня ім'я тренера збірної стане відомим.

1 серпня Андрій Шевченко оголосив про завершення контракту з УАФ та кінець роботи у якості тренера збірної України. Тренерський штаб підтримав свого лідера та теж покинув розташування "жовто-синіх".

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На місце Шевченка реальними були три кандидатури: Сергій Ребров, Мирон Маркевич та Олексій Михайличенко. Інформація про іноземців дійсності не відповідала: УАФ не збиралася кликати людину зі сторони диктувати свої правила. Призначити нового тренера якомога швидше вкрай важливо: 1 та 4 вересня зіграє з Казахстаном і Францією, і в разі провалу про чемпіонат світу-2022 можна забути. Футболісти отримають більше часу на відпустку, але збірна існує не для того, щоб тішити фанатів лише в кваліфікаціях.

Збірна досі без тренера / Фото УАФ

Самовпевненість УАФ зіграла з нею злий жарт, який може коштувати нам путівки в Катар. Не вивчивши детально юридичні нюанси і не маючи 100% гарантії, що Ребров безперешкодно очолить збірну, боси асоціації футболу сказали Маркевичу, що місце тренера йому не світить, тому що прийде Ребров, а його робота – надалі очолювати Комітет національних збірних. Досвідченого фахівця, який мріяв про збірну з першого дня роботи в УАФ, це неабияк образило, тому він публічно побажав Реброву успіхів та покинув роботу в УАФ.

Маркевич довго мріяв очолити збірну / Фото УАФ

Бумеранг не забарився: власники Аль-Айна, які усно пообіцяли Реброву відпустити його в збірну, переглянули своє рішення. Тепер, коли треба поставити підпис на папері, вони категорично відмовляються прощатися з фахівцем. УАФ робить хорошу міну при поганій грі та відкладає рішення до четверга, заявляючи про "сподівання, що ситуацію вдасться владнати". Насправді ж вірити, що юристи катарських шейхів залишили для фахівця лазівку, яка дозволить йому покинути клуб без багатомільйонної компенсації – це абсурд. Розмови про те, що Ребров міг щось там передбачити в договорі – теж.

Відтак, Ребров зможе очолити національну команду лише в тому випадку, якщо шейхи погодяться розірвати договір та залишитись без кваліфікованого тренера з чудовою англійською та досвідом в Європі перед самісіньким стартом чемпіонату. Ймовірність такого розвитку подій оцініть самі.

Легко покинути Аль-Айн в Реброва не вийде / Фото Аль-Айн

Тепер керівникам УАФ залишається усміхатися перед камерами та панічно шукати іншу кандидатуру. Функціонери мають або уклінно перепросити Маркевича, або взяти на себе удар за призначення Михайличенка, у здібності якого вже ніхто не вірить, або довіритись Петракову, в якого за плечима лише досвід роботи з юнацькими збірними. Інші кандидатури або вже тривалий час сидять без роботи, або їхня кваліфікація просто не дотягує до рівня збірної.

Хай там що, але через 3 тижні на збірну чекають ключові матчі, як в турнірному, так і в психологічному значенні, а хто поведе команду в бій – досі невідомо. Якщо "жовто-сині" покажуть хорошу гру та результат, то це буде просто даниною пам'яті роботи з Шевченком та підтвердженням правила, що в нас все хороше чомусь робиться не завдяки, а всупереч.