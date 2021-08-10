Видання UkrBall вирішило своєрідно "привітати" хавбека Шахтаря та збірної України Тараса Степаненка, який 8 серпня святкував свій 32-й День народження. ЗМІ опублікував світлину футболки футболіста, яка лежала на траві. Поруч з нею видно ноги Олександра Шовковського, який проходив повз.

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Кадр був зроблений після матчу Динамо та Шахтаря у 2015 році, коли Ярмоленко обмінявся з Тарасом футболками, а потім викинув її на траву перед тим, як поаплодувати фанатом київського клубу.

Футболка Степаненка на газоні НСК "Олімпійський" / Фото з соцмереж

Олександру Шовковському дуже не сподобався цей хід видання, він розгнівався та засудив використання цієї фотографії.

Я не давав своєі згоди на її використання і тим більше на використання в такому контексті! Це повна неповага як до Тараса, так і до мене! Це неприпустимо і огидно! –

написав Шовковський.

Зазначимо, що UkrBall видалив пост, який розлютив легенду Динамо. Також Шовковський у коментарі під свом дописом додав, що не варто згадувати чиїсь минулі помилки, а треба аналізувати, хто які зробив висновки та який шлях обрав у подальшому.