Як розповів журналіст Ігор Циганик, проблем із пошуком роботи в Андрія Шевченка не виникне. Ще коли він працював у збірній, то багато клубів пропонували йому тренерський місток своєї команди.

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Втім, під час роботи з "жовто-синіми" Шевченко не розглядав пропозицій, адже дуже хотів зіграти з Україною на Євро-2020. Тепер фахівець має багато часу, аби все ретельно зважити.

Але тут дуже важливо зробити правильний вибір. Іноді навіть поспішати не треба. Потрібно розібратися, придивитися, побачити в клубі якусь перспективу. Під час роботи зі збірною він навіть не розглядав пропозиції. Шевченко дуже хотів зіграти на чемпіонаті Європи,

– сказав Циганик.

Шевченко зумів вивести Україну на Євро-2020 з першого місця у групі в кваліфікації та вийти в 1/4 фіналу турніру.

Зазначимо, що ім'я наступника Шевченка досі невідоме, а вже на початку вересня збірна зіграє проти Казахстану та Франції у рамках квалфікації на чемпіонат світу-2022.