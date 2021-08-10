1 серпня Андрій Шевченко оголосив про завершення контракту з УАФ та кінець роботи у якості тренера збірної України. Тренерський штаб підтримав свого лідера та теж покинув розташування "жовто-синіх".

До теми Шевченка засипали пропозиціями: куди піде колишній тренер збірної України

На місце Шевченка реальними були три кандидатури: Сергій Ребров, Мирон Маркевич та Олексій Михайличенко. Інформація про іноземців дійсності не відповідала: УАФ не збиралася кликати людину зі сторони диктувати свої правила. Призначити нового тренера якомога швидше вкрай важливо: 1 та 4 вересня зіграє з Казахстаном і Францією, і в разі провалу про чемпіонат світу-2022 можна забути. Футболісти отримають більше часу на відпустку, але збірна існує не для того, щоб тішити фанатів лише в кваліфікаціях.

Збірна досі без тренера / Фото УАФ

Самовпевненість УАФ зіграла з нею злий жарт, який може коштувати нам путівки в Катар. Не вивчивши детально юридичні нюанси і не маючи 100% гарантії, що Ребров безперешкодно очолить збірну, боси асоціації футболу сказали Маркевичу, що місце тренера йому не світить, тому що прийде Ребров, а його робота – надалі очолювати Комітет національних збірних. Досвідченого фахівця, який мріяв про збірну з першого дня роботи в УАФ, це неабияк образило, тому він публічно побажав Реброву успіхів та покинув роботу в УАФ.

Маркевич довго мріяв очолити збірну / Фото УАФ

Бумеранг не забарився: власники Аль-Айна, які усно пообіцяли Реброву відпустити його в збірну, переглянули своє рішення. Тепер, коли треба поставити підпис на папері, вони категорично відмовляються прощатися з фахівцем. УАФ робить хорошу міну при поганій грі та відкладає рішення до четверга, заявляючи про "сподівання, що ситуацію вдасться владнати". Насправді ж вірити, що юристи катарських шейхів залишили для фахівця лазівку, яка дозволить йому покинути клуб без багатомільйонної компенсації – це абсурд. Розмови про те, що Ребров міг щось там передбачити в договорі – теж.

Відтак, Ребров зможе очолити національну команду лише в тому випадку, якщо шейхи погодяться розірвати договір та залишитись без кваліфікованого тренера з чудовою англійською та досвідом в Європі перед самісіньким стартом чемпіонату. Ймовірність такого розвитку подій оцініть самі.

Легко покинути Аль-Айн в Реброва не вийде / Фото Аль-Айн

Тепер керівникам УАФ залишається усміхатися перед камерами та панічно шукати іншу кандидатуру. Функціонери мають або уклінно перепросити Маркевича, або взяти на себе удар за призначення Михайличенка, у здібності якого вже ніхто не вірить, або довіритись Петракову, в якого за плечима лише досвід роботи з юнацькими збірними. Інші кандидатури або вже тривалий час сидять без роботи, або їхня кваліфікація просто не дотягує до рівня збірної.

Хай там що, але через 3 тижні на збірну чекають ключові матчі, як в турнірному, так і в психологічному значенні, а хто поведе команду в бій – досі невідомо. Якщо "жовто-сині" покажуть хорошу гру та результат, то це буде просто даниною пам'яті роботи з Шевченком та підтвердженням правила, що в нас все хороше чомусь робиться не завдяки, а всупереч.