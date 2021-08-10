1 августа Андрей Шевченко объявил о завершении контракта с УАФ и конце работы в качестве тренера сборной Украины. Тренерский штаб поддержал своего лидера и тоже покинул расположение "желто-синих".

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На место Шевченко реальными были три кандидатуры: Сергей Ребров, Мирон Маркевич и Алексей Михайличенко. Информация об иностранцах действительности не соответствовала: УАФ не собиралась звать человека из стороны диктовать свои правила. Назначить нового тренера как можно скорее крайне важно: 1 и 4 сентября сыграет с Казахстаном и Францией, и в случае провала о чемпионате мира-2022 можно забыть. Футболисты получат больше времени на отпуск, но сборная существует не для того, чтобы радовать фанатов только в квалификациях.

Сборная до сих пор без тренера​ / Фото УАФ

Самоуверенность УАФ сыграла с ней злую шутку, которая может стоить нам путевки в Катар. Не изучив подробно юридические нюансы и не имея 100% гарантии, что Ребров беспрепятственно возглавит сборную, боссы ассоциации футбола сказали Маркевичу, что место тренера ему не светит, так как придется Ребров, а его работа – и дальше возглавлять Комитет национальных сборных. Опытного специалиста, который мечтал о сборной с первого дня работы в УАФ, это сильно обидело, поэтому он публично пожелал Реброву успехов и покинул работу в УАФ.

Маркевич долго мечтал возглавить сборную / Фото УАФ

Бумеранг не заставил долго ждать: владельцы Аль-Айна, которые устно пообещали Реброву отпустить его в сборную, пересмотрели свое решение. Теперь, когда надо поставить подпись на бумаге, они категорически отказываются расставаться со специалистом. УАФ делает хорошую мину при плохой игре и откладывает решение до четверга, заявляя о "надежде, что ситуацию удастся решить". Хотя верить, что юристы катарских шейхов оставили для специалиста лазейку, которая позволит ему покинуть клуб без многомиллионной компенсации – это абсурд. Разговоры о том, что Ребров мог что-то там предусмотреть в договоре – тоже.

Поэтому, Ребров сможет возглавить национальную команду только в том случае, если шейхи согласятся расторгнуть договор и остаться без квалифицированного тренера с прекрасным английским и опытом в Европе перед самым стартом чемпионата. Вероятность такого развития событий оцените сами.

Легко покинуть Аль-Айн у Реброва не получится / Фото Аль-Айн

Теперь руководителям УАФ остается улыбаться перед камерами и панически искать другую кандидатуру. Функционеры должны или покорно извиниться перед Маркевичема, или взять на себя удар за назначение Михайличенко, в способности которого уже никто не верит, или довериться Петракову, у которого за плечами лишь опыт работы с юношескими сборными. Другие кандидатуры или уже длительное время сидят без работы, или их квалификация просто не дотягивает до уровня сборной.

Как бы там не было, через 3 недели сборную ждут ключевые матчи, как в турнирном, так и в психологическом смысле, а кто поведет команду в бой – пока неизвестно. Если "желто-синие" покажут хорошую игру и результат, то это будет просто данью памяти работы с Шевченко и подтверждением правила, у нас все хорошее почему-то делается не благодаря, а вопреки.