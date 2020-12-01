УЄФА назвав футболістів, які мають шанс потрапити у символічну збірну 2020 року. Серед номінантів немає жодного українського футболіста.

УЄФА назвав 50 претендентів, які можуть потрапити в символічну збірну-2020, повідомляє офіційний сайт футбольного союзу.

Зінченко – в заявці Манчестер Сіті на матч Ліги чемпіонів

Обирати схему команди та склад гравців самі вболівальники. Зазначимо, що в перелік номінантів не потрапив жоден український футболіст.

Повний список виглядає так:

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль), Антоні Лопеш (Ліон), Кейлор Навас (ПСЖ), Мануель Нойер (Баварія), Ян Облак (Атлетіко).

Захисники: Давід Алаба (Баварія), Трент Александер-Арнолд (Ліверпуль), Анхеліньо (Лейпциг), Хуан Бернат (ПСЖ), Альфонсо Девіс (Баварія), Маттейс де Лігт (Ювентус), Стефан де Врей (Інтер), Ханс Хатебур (Аталанта), Йозуа Кімміх (Баварія), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Серхіо Рамос (Реал), Ендрю Робертсон (Ліверпуль), Тіаго Сілва (Челсі), Дайо Упамекано (Лейпциг), Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль).

Півзахисники: Тіаго Алькантара (Ліверпуль), Уссем Ауар (Ліон), Евер Банега (Аль-Шааб), Ніколо Барелла (Інтер), Кінгслі Коман (Баварія), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Алехандро Гомес (Аталанта), Леон Горетцка (Баварія), Кай Хавертц (Челсі), Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Йосип Ілічич (Аталанта), Маркіньос (ПСЖ), Томас Мюллер (Баварія), Марсель Забітцер (Лейпциг).

Форварди: Ерлінг Холланд (Боруссія, Дортмунд), Анхель Ді Марія (ПСЖ), Жоау Фелікс (Атлетіко), Серж Гнабрі (Баварія), Чіро Іммобіле (Лаціо), Гаррі Кейн (Тоттенхем), Роберт Левандовскі (Баварія), Ромелу Лукаку (Інтер), Садьо Мане (Ліверпуль), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Ліонель Мессі (Барселона), Неймар (ПСЖ), Кріштіану Роналду (Ювентус), Мохамед Салах (Ліверпуль), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті).

Також серед фанатів, які складуть свої збірні, УЄФА розіграє квиток на фінал Ліги чемпіонів, футболку з автографом гравця та ваучери на 100 євро.