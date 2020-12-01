Хавбек збірної України Олександр Зінченко має шанс вийти на поле у поєдинку проти Порту.

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола визначився зі складом на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Порту, повідомляє офіційний сайт "містян".

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Один з лідерів української збірної Олександр Зінченко має шанс допомогти команді на футбольному полі, а от Серхіо Агуеро через травму залишився в Англії.

Заявка "містян" на матч з Порту виглядає так:

Голкіпери: Едерсон, Карсон, Стеффен.

Захисники: Вокер, Рубен Діаш, Стоунз, Аке, Зінченко, Ляпорт, Менді, Канселу, Ерік Гарсія.

Півзахисники: Гюндоган, Родрі, Де Брюйне, Бернарду Сілва, Ферран Торрес, Фернандінью, Марез, Фоден, Дойл.

Нападники: Стерлінг, Жезус.

Матч Порту – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00. ПІсля 4 турів "містяни" очолюють групу C з 12 очками.