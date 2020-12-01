УЕФА назвал футболистов, которые имеют шанс попасть в символическую сборную 2020 года. Среди номинантов нет ни одного украинского футболиста.

УЕФА назвал 50 претендентов, которые могут попасть в символическую сборную 2020, сообщает официальный сайт футбольного союза.

Зинченко – в заявке Манчестер Сити на матч Лиги чемпионов

Выбирать схему команды и состав игроков будут сами болельщики. Отметим, что в перечень номинантов не попал ни один украинский футболист.

Полный список выглядит так:

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Антони Лопеш (Лион), Кейлор Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер (Бавария), Ян Облак (Атлетико).

Защитники: Давид Алаба (Бавария), Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль), Анхелиньо (Лейпциг), Бернат (ПСЖ), Альфонсо Дэвис (Бавария), Маттейс де Лигт (Ювентус), Стефан Де Врей (Интер), Ханс Хатебур (Аталанта), Йозуа Киммих (Бавария), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Серхио Рамос (Реал), Эндрю Робертсон (Ливерпуль), Тиаго Силва (Челси), Дайо Упамекано (Лейпциг), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль).

Полузащитники: Тиаго Алькантара (Ливерпуль), Уссем Ауар (Лион), Эвер Банега (Аль-Шааб), Николо Барелла (Интер), Кингсли Коман (Бавария), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Алехандро Гомес (Аталанта), Леон Горетцка (Бавария), Кай Хавертц (Челси), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Йосип Иличич (Аталанта), Маркиньос (ПСЖ), Томас Мюллер (Бавария), Марсель Забитцер (Лейпциг).

Нападающие: Эрлинг Холланд (Боруссия, Дортмунд), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Жоау Феликс (Атлетико), Серж Гнабри (Бавария), Чиро Иммобиле (Лацио), Харри Кейн (Тоттенхэм), Роберт Левандовски (Бавария), Ромелу Лукаку (Интер), Садьо Мане (Ливерпуль), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (Барселона), Неймар (ПСЖ), Криштиану Роналду (Ювентус), Мохамед Салах (Ливерпуль), Стерлинг (Манчестер Сити).

Также среди фанатов, которые сложат свои сборные, УЕФА разыграет билет на финал Лиги чемпионов, футболку с автографом игрока и ваучеры на 100 евро.