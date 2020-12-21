Президент Ференцвароша Габор Кубатов поделился подробностями сотрудничества с украинским тренером Сергем Ребровым.

По словам Кубатова, он вполне доволен работой Реброва и надеется, что украинский специалист еще долго тренировать Ференцварош. Об этом президент венгерского клуба рассказал порталу M4Sport.

Кстати Очередной гол Харатина помог Ференцварошу успешно завершить год

Ребров – фантастический тренер и очень непростой человек. У меня тоже непростой характер, но если кто-то хочет чего-то добиться в жизни, это не бывает легко.

Иногда вижу, что людей беспокоит Ребров. Он мог бы быть лучше, чаще улыбаться, но он этого не делает. Нам этого достаточно. Он вкладывает все свои знания в клуб, мы нашли друг друга. В большом клубе это было бы труднее реализовать.

Ребров постоянно думает, как провести следующую тренировку, какого игрока нужно проверить, какую тактику использовать. Это нужно ценить.

У нас хороший контракт с Ребровым. Если он и не среди самых высокооплачиваемых тренеров Европы, то точно имеет зарплату топ-уровня. Он может здесь оставаться, потому что зарабатывает хорошие деньги в хорошем клубе и чувствует себя так же.

Мы обозначили шесть позиций, на которые хотели бы подписать футболистов. Три из них постараемся закрыть этой зимой", – рассказал Кубатов.

Отметим, что Ференцварош Реброва покинул еврокубки и продолжает лидировать в чемпионате Венгрии.