Лідер угорського чемпіонату переміг у заключному матчі 2020-го завдяки голу Ігоря Харатіна.

Ференцварош та Будафок забивали тільки після перерви. Рахунок відкрив капітан господарів Герге Ловренчіч, а незабаром Ігор Харатін збільшив перевагу до двох голів. Українець реалізував пенальті у другому поєдинку поспіль. Щоправда, гостям вдалося один м'яч відквитати.

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Харатін вийшов у старті і провів на полі 81 хвилину. З лави запасних гру розпочав інший український збірник Олександр Зубков – він з'явився на 66-й хвилині.

Напередодні у пресі поширили інформацію про потенційне прощання Сергія Реброва та Ференцвароша. В будь-якому разі на зимову паузу "Фраді" йдуть у статусі лідера. Ференцварош випереджає Фехервар на 9 очок і має при цьому один матч у запасі.

Чемпіонат Угорщини, 16 тур

Ференцварош – Будафок – 2:1