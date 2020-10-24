Збірна України в листопаді 2020 року проведе три матчі. На ці ігри тренерський штаб викликає одразу 32 футболістів. Хоча частина з них буде відсіяна ближче до початку зборів.

Усі три матчі, які зіграє збірна України, відбудуться на виїзді. Спочатку 11 жовтня українці зіграють з Польщею в Хожуві товариський матч. Після чого відправляться на матч проти Німеччини в Лейпциг. Там гра запланована на 14 листопада. А вже 17 листопада в Люцерні відбудеться гра проти збірної Швейцарії. Останні два матчі – це в рамках Ліги націй.

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На ці матчі викликано 32 футболісти, серед яких один дебютант – захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (усі – "Шахтар"), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Денис Попов, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (усі – "Динамо"), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі – "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – "Динамо"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – "Ференцварош", Угорщина), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Євген Шахов (АЕК, Греція), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Жуніор Мораес ("Шахтар"), Владислав Супряга ("Динамо").

Цей список буде скорочено ближче до початку зборів.