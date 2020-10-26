У защитника сборной Украины Михайличенко – коронавирус
У левого защитника бельгийского "Андерлехта" и сборной Украины Богдана Михайличенко обнаружили COVID-19. Футболист может пропустить матчи национальной команды в ноябре.
После последнего тестирования игроков бельгийского "Андерлехта" на наличие коронавируса в клубе обнаружили двух больных. Об этом сообщает Nieuwsblad.
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Среди больных – один игрок и член медицинского персонала команды.
Игрок, о котором идет речь, – это левый защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко. Он, как и медик сразу пошел на изоляцию. Оба будут ждать новых тестов на коронавирус.
Михайличенко вызвали в сборную Украины
Богдан Михайличенко получил вызов в сборную Украины на матчи в ноябре против Польши, Германии и Швейцарии.
Богдан дебютировал за национальную команду в сентябре в матче Лиги наций против команды Швейцарии.
Также Михайличенко отыграл полный матч против сборной Испании.