У левого защитника бельгийского "Андерлехта" и сборной Украины Богдана Михайличенко обнаружили COVID-19. Футболист может пропустить матчи национальной команды в ноябре.

После последнего тестирования игроков бельгийского "Андерлехта" на наличие коронавируса в клубе обнаружили двух больных. Об этом сообщает Nieuwsblad.

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Среди больных – один игрок и член медицинского персонала команды.

Игрок, о котором идет речь, – это левый защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко. Он, как и медик сразу пошел на изоляцию. Оба будут ждать новых тестов на коронавирус.

Михайличенко вызвали в сборную Украины

Богдан Михайличенко получил вызов в сборную Украины на матчи в ноябре против Польши, Германии и Швейцарии.

Богдан дебютировал за национальную команду в сентябре в матче Лиги наций против команды Швейцарии.

Также Михайличенко отыграл полный матч против сборной Испании.