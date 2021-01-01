Для норвежця Омара Елабделлауї, який захищає кольори турецького Галатасарая, зустріч 2021 року завершилася не надто вдало.

Захисник Галатасарая Омар Елабделлауї зазнав травми під час святкування Нового року, повідомляє офіційний Twitter турецького клубу.

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В руках 29-річного футболіста вибухнув феєрверк. Він був терміново госпіталізований з опіками рук, обличчя та очей.

Як запевнили лікарі, загрози для життя немає, але гравець внаслідок серйозних пошкоджень очей може навіть втратити зір. Клуб пообіцяв інформувати вболівальників про стан футболіста.

Елабделлауї перебрався у Галатасарай влітку 2020-го на правах вільного агента з Олімпіакоса. У поточному сезоні захисник провів 13 матчів, результативними діями не відзначався.