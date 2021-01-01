Для норвежца Омара Елабделлауи, который защищает цвета турецкого Галатасарая, встреча 2021 года завершилась не слишком удачно.

Защитник Галатасарая Омар Елабделлауи получил травму во время празднования Нового года, сообщает официальный Twitter турецкого клуба.

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В руках 29-летнего футболиста взорвался фейерверк. Он был срочно госпитализирован с ожогами рук, лица и глаз.

Как заверили врачи, угрозы для жизни нет, но игрок вследствие серьезных повреждений глаз может даже потерять зрение. Клуб пообещал информировать болельщиков о состоянии футболиста.

Елабделлауи перебрался в Галатасарай летом 2020-го на правах свободного агента из Олимпиакоса. В текущем сезоне защитник провел 13 матчей, результативными действиями не отличался.