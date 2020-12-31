Позитивних емоцій та негативних тестів, – збірна привітала вболівальників з Новим роком
Футболісти збірної України зняли позитивний ролик з новорічними привітаннями.
Футболісти збірної України побажали вболівальникам футболу позитивних емоцій у 2021 році та сподіваються на зустріч на стадіоні. Відповідний ролик виклала УАФ.
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У зйомці новорічного привітання взяли участь Андрій Пятов, Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Роман Яремчук, Андрій Лунін, Едуард Соболь, Віктор Циганков, Тарас Степаненко, Сергій Кривцов та асистент Андрія Шевченка Андреа Малдера.
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