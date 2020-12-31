Футболісти збірної України зняли позитивний ролик з новорічними привітаннями.

Футболісти збірної України побажали вболівальникам футболу позитивних емоцій у 2021 році та сподіваються на зустріч на стадіоні. Відповідний ролик виклала УАФ.

До теми Маліновський – в топі найдорожчих півзахисників Серії А

У зйомці новорічного привітання взяли участь Андрій Пятов, Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Роман Яремчук, Андрій Лунін, Едуард Соболь, Віктор Циганков, Тарас Степаненко, Сергій Кривцов та асистент Андрія Шевченка Андреа Малдера.