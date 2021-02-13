Забарний та Трубін – у топі найкращих гравців світу за версією L'Equipe
Престижне видання не забуло про українські таланти, формуючи рейтинг 50 найкращих футболістів світу віком до 20 років.
Джерело:L'Equipe
Престижне французьке видання L’Équipe опублікувало список 50-ти найкращих молодих футболістів світу.
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До списку потрапили одразу двоє українців: захисник Динамо Ілля Забарний зайняв 23-ю сходинку, а голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін опинився на 30-му місці.
Перша десятка списку виглядає наступним чином:
- Ансу Фаті (Іспанія) – Барселона
- Едуардо Камавінга (Франція) – Ренн
- Раян Гравенберх (Нідерланди) – Аякс
- Педрі (Іспанія) – Барселона
- Джованні Рейна (США) – Борусія Дортмунд
- Джуд Беллінгем (Англія) – Борусія Дортмунд
- Ярі Версарен (Бельгія) – Андерлехт
- Мейсон Грінвуд (Англія) – Манчестер Юнайтед
- Букайо Сака (Англія) – Арсенал
- Майрон Боаду (Нідерланди) – АЗ
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