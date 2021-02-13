Престижное издание не забыло об украинских талантах, формируя рейтинг 50 лучших футболистов мира до 20 лет.

Престижное французское издание L'Équipe опубликовало список 50-ти лучших молодых футболистов мира. Кстати Ярмоленко выставили на трансфер: Вест Хэм продает украинца за мизерные деньги В список попали сразу два украинца: защитник Динамо Илья Забаный занял 23-е место, а голкипер Шахтера Анатолий Трубин оказался на 30-м месте. Первая десятка списка выглядит следующим образом: Ансуи Фати (Испания) – Барселона Эдуардо Камавинга (Франция) – Ренн Раян Гравенберх (Нидерланды) – Аякс Педри (Испания) – Барселона Джованни Рейна (США) – Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем (Англия) – Боруссия Дортмунд Яри Версарен (Бельгия) – Андерлехт Мейсон Гринвуд (Англия) – Манчестер Юнайтед Букайо Сака (Англия) – Арсенал Майрон Боаду (Нидерланды) – АЗ Зинченко потерял звездного конкурента