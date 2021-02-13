Забарный и Трубин – в топе лучших игроков мира по версии L'Equipe
Престижное издание не забыло об украинских талантах, формируя рейтинг 50 лучших футболистов мира до 20 лет.
Источник:L'Equipe
Престижное французское издание L'Équipe опубликовало список 50-ти лучших молодых футболистов мира.
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В список попали сразу два украинца: защитник Динамо Илья Забаный занял 23-е место, а голкипер Шахтера Анатолий Трубин оказался на 30-м месте.
Первая десятка списка выглядит следующим образом:
- Ансуи Фати (Испания) – Барселона
- Эдуардо Камавинга (Франция) – Ренн
- Раян Гравенберх (Нидерланды) – Аякс
- Педри (Испания) – Барселона
- Джованни Рейна (США) – Боруссия Дортмунд
- Джуд Беллингем (Англия) – Боруссия Дортмунд
- Яри Версарен (Бельгия) – Андерлехт
- Мейсон Гринвуд (Англия) – Манчестер Юнайтед
- Букайо Сака (Англия) – Арсенал
- Майрон Боаду (Нидерланды) – АЗ
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