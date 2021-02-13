РБ Лейпциг викупив Анхеліньо, розрідивши конкуренцію у Манчестер Сіті на лівому фланзі оборони.

Фланговий захисник Анхеліньо, контракт якого належав Манчестер Сіті, став повноцінним гравцем РБ Лейпциг.

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Німецький клуб викупив футболіста та підписав з ним контракт до літа 2025 року. Приблизна вартість трансферу складає 18 мільйонів євро.

Угода оренди, яку уклали Манчестер Сіті та РБ Лейпциг, передбачала автоматичний викуп, якщо латераль проведе на полі певну кількість матчів.

У нинішньому сезоні Анхеліньо зіграв 29 матчів, забив 8 голів та віддав 11 асистів.