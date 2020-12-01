Наставник Ліверпуля Юрген Клопп розповів про самопочуття Вірджила ван Дейка, який проходить реабілітацію після операції на коліні.

За словами Юргена Клоппа, ван Дейк добре проходить реабілітацію, проте його коліно виглядає не найкращим чином. Про це він розповів у коментарі офіційному сайту Ліверпуля.

Я дуже задоволений Луніним, – Зідан розхвалив українського воротаря

"Так, звичайно, ми на зв'язку з ним. З огляду на обставини, все проходить дуже добре.

Якщо чесно, його коліно виглядає жахливо. Воно виглядає не так, як має виглядати коліно, але для того коліна, яке так недавно прооперували, воно виглядає добре.

Так що так, звичайно, ми спілкуємося, і ван Дейк дійсно добре справляється", – сказав наставник мерсисайдців.

Зазначимо, Ван Дейк пошкодив зв'язки коліна 17 жовтня в дербі з Евертоном після підкату воротаря "ірисок" Джордана Пікфорда. Нещодавно нідерландець розпочав відновлювальні тренування.

Нагадаємо, що команда Нідерландів протистоятиме Україні у груповому етапі Євро-2021.