На передматчевій прес-конференції, присвяченій поєдинку Шахтаря та Реала в Лізі чемпіонів, наставник мадридців оцінив перспективи воротаря збірної України Андрія Луніна у своїй команді.

Зінедін Зідан не скупився на компліменти для українського кіпера. "Я дуже задоволений Андрієм Луніним і його роботою. Він витримує динаміку основної команди і добре тренується", – сказав наставник мадридців.

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"Він просто має бути готовим зіграти в будь-який момент, вийти на поле та показати себе", – зазначив Зідан під час прес-конференції.

У вівторок, 1 грудня, на "Олімпійському" Реал зустрінеться із Шахтарем у поєдинку Ліги чемпіонів. Початок протистояння – о 19:55.