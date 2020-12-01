Наставник Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о самочувствии Вирджила ван Дейка, который проходит реабилитацию после операции на колене.

По словам Юргена Клоппа, ван Дейк хорошо проходит реабилитацию, однако его колено выглядит не лучшим образом. Об этом он рассказал в комментарии официальному сайту Ливерпуля.

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"Да, конечно, мы на связи с ним. Учитывая обстоятельства, все проходит очень хорошо.

Если честно, его колено выглядит ужасно. Оно выглядит не так, как должно выглядеть колено, но для того колена, которое недавно прооперировали, он выглядит хорошо.

Так что да, конечно, мы общаемся, и ван Дейк действительно хорошо справляется", – сказал наставник мерсисайдцев.

Отметим, Ван Дейк повредил связки колена 17 октября в дерби с Эвертоном после подката вратаря "ирисок" Джордана Пикфорда. Недавно голландец начал восстановительные тренировки.

Напомним, что команда Нидерландов будет противостоять Украине в групповом этапе Евро-2021.