Національні команди віком до 17 та 19 років дізналися, хто протистоятиме їм на шляху до Євро, фінальна частина якого відбудеться весною-літом 2022 року.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування кваліфікації Євро-2021/22 для збірних U-17 і U-19, повідомляє УАФ.

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Група команди до 17 років виглядає так:

Україна

Португалія

Уельс

Казахстан

Матчі кваліфікації пройдуть з 1 липня по 16 листопада 2021 року, а фінальний турнір відбудеться в травні 2022 року.

Команда до 19 років потрапила в таку групу:

Україна

Польща

Фінляндія

Мальта

В еліт-раунд кваліфікації вийдуть дві перші команди з групи та найкраща серед усіх третіх. Фінальна частина запланована на літо 2022 року.