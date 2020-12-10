Євро-2021/22: збірні U-19 та U-17 дізналися суперників по кваліфікації
Національні команди віком до 17 та 19 років дізналися, хто протистоятиме їм на шляху до Євро, фінальна частина якого відбудеться весною-літом 2022 року.
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування кваліфікації Євро-2021/22 для збірних U-17 і U-19, повідомляє УАФ.
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Група команди до 17 років виглядає так:
- Україна
- Португалія
- Уельс
- Казахстан
Матчі кваліфікації пройдуть з 1 липня по 16 листопада 2021 року, а фінальний турнір відбудеться в травні 2022 року.
Команда до 19 років потрапила в таку групу:
- Україна
- Польща
- Фінляндія
- Мальта
В еліт-раунд кваліфікації вийдуть дві перші команди з групи та найкраща серед усіх третіх. Фінальна частина запланована на літо 2022 року.
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